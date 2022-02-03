اليوم السابع
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تجديد حبس 10 متهمين بنشر أخبار كاذبة 45 يومًا

الخميس، 03 فبراير 2022 11:30 م
تجديد حبس 10 متهمين بنشر أخبار كاذبة 45 يومًا حبس -أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

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جددت محكمة الجنايات المختصة، حبس 10 متهمين 45 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى معهم فى اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات ونشر أخبار كاذبة.

 

المتهمون المحبوسون احتياطيا، ووجهت النيابة إليهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

 

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين، بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطهم في جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومي للبلاد.


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