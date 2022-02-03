بينها دمية طفل.. صور جديدة لمنزل زعيم داعش بعد مقلته على يد قوات أمريكية

كتب سمير حسنى

ينشر "اليوم السابع" صورًا من داخل منزل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو إبراهيم الهاشمي القريشي، بعد مقتله خلال عملية إنزال أمريكية في ريف إدلب بسوريا.

وقال مسؤول أميركي إن زعيم داعش الإرهابي أ بو إبراهيم الهاشمي القريشي، قتل بعد انفجار قنبلة كان يحملها، مشيرا إلى أن مقتل مدنيين بعملية إدلب جاء بسبب تفجير أحد المسلحين حزامه الناسف.



