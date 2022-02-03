اليوم السابع
Ads
الخميس، 03 فبراير 2022 04:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بينها دمية طفل.. صور جديدة لمنزل زعيم داعش بعد مقلته على يد قوات أمريكية

الخميس، 03 فبراير 2022 03:57 م
بينها دمية طفل.. صور جديدة لمنزل زعيم داعش بعد مقلته على يد قوات أمريكية منزل القريشى من الداخل
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينشر "اليوم السابع" صورًا من داخل منزل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو إبراهيم الهاشمي القريشي، بعد مقتله خلال عملية إنزال أمريكية في ريف إدلب بسوريا.

داعش
 
وقال مسؤول أميركي إن زعيم داعش  الإرهابي أبو إبراهيم الهاشمي القريشي، قتل بعد انفجار قنبلة كان يحملها، مشيرا إلى أن مقتل مدنيين بعملية إدلب جاء بسبب تفجير أحد المسلحين حزامه الناسف.
 
داعش 2
 

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل قليل مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابى أبو إبراهيم الهاشمي القريشي خلال عملية إنزال في ريف إدلب سوريا.

داعش 3
 

كان التحالف الدولى، أعلن أنه استهدف قياديًا أجنبيًا بارزًا فى تنظيم القاعدة الإرهابى ببلدة أطمة السورية، وقالت وسائل إعلام محلية، إن قوات التحالف الدولى نفذت عملية إنزال جوى استهدفت أحد المنازل فى ريف إدلب الشمالي.

داعش 4

وخلال ساعتان استمرت "العملية العسكرية"، التى شهدتها الحدود الإدارية بين محافظتى إدلب وحلب السوريتين، كان المشهد الأول والأبرز فيها عملية إنزال لعناصر التحالف الدولي.

داعش 5

المرصد السورى لحقوق الإنسان شبه تلك العملية بـ"ليلة إسقاط أبو بكر البغدادي" فى إدلب، حين انطلقت الطائرات من قاعدة “خراب عشك” فى عين العرب “كوباني” ووصلت إلى هدفها حينها.

داعش 6

غير أن ليلة الخميس شهدت تحليق طائرات حربية f16 فى أجواء المنطقة، فيما قصفت مروحيات “التحالف الدولي” بالرشاشات الثقيلة، مناطق متداخلة بين إدلب وحلب غربى قرية دير بلوط.

داعش 7

ما إن انتهت عملية الإنزال، نادى جنود التحالف عبر مكبرات الصوت، بإخلاء أحد المنازل قرب مدرسة غربى منطقة دير بلوط، من النساء والأطفال، قبل أن يقتحموا المنزل.

ووفقا للمرصد وقعت اشتباكات عنيفة بين قوات التحالف الدولى ومسلحين، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى؛ إذ كان الهدف الأبرز "إرهابى أجنبي" يعتقد انتماؤه لتنظيم القاعدة.

 


مقتل زعيم داعش

زعيم داعش

تنظيم داعش الارهابي

القريشي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة