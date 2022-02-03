اليوم السابع
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بسبب تسرب الغاز.. مصرع زوجين اختناقا فى بولاق الدكرور.. فيديو

الخميس، 03 فبراير 2022 05:17 م
بسبب تسرب الغاز.. مصرع زوجين اختناقا فى بولاق الدكرور.. فيديو الغاز القاتل

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فى واقعة مأساوية، لقى زوجان مصرعهما في الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، نتيجة تسرب غاز داخل شقتهما ببولاق الدكرور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد مصرع زوجين داخل شقتهما في بولاق الدكرور، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن شاب وزوجته لقيا مصرعهما نتيجة تعرضهما لاختناق بسبب تسرب الغاز.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.


مصرع زوجين اختناقا

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