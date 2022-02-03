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انفجار على متن سفينة نفطية قبالة نيجيريا.. ومخاوف من سقوط قتلى.. فيديو

الخميس، 03 فبراير 2022 12:53 م
انفجار على متن سفينة نفطية قبالة نيجيريا.. ومخاوف من سقوط قتلى.. فيديو انفجا وحريق على متن السفينة
وكالات الأنباء

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أكدت شركة SEPCOL النفطية النيجيرية أن انفجارا وقع على متن سفينة مشغلة من قبلها قبالة سواحل البلاد، وسط مخاوف من سقوط عدد من القتلى جراء الحادث.

وذكرت SEPCOL التى تتخذ من مدينة لاجوس النيجيرية مقرا لها، في بيان، حسبما نقلت "روسيا اليوم"،  أن "حادثة مؤسفة" وقعت على متن المرفق العائم للإنتاج والتخزين والتفريغ Trinity Spirit فجر أمس الأربعاء، موضحة أن حريقا نشب في السفينة عقب دوي انفجار على متنها، عندما كانت متواجدة في محطة أوكبوكيتي النفطية عند ساحل ولاية دلتا.

وأشارت الشركة المشغلة للسفينة عدم ورود تقارير عن سقوط ضحايا بشرية جراء الحادث حتى الآن، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن 10 أشخاص كانوا على متن السفينة لحظة وقوع الحادث.

ولفتت الشركة إلى أن سبب الانفجار لم يحدد بعد، مضيفة أنها تعمل مع الجهات المختصة لاحتواء الوضع.


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