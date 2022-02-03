الولايات المتحدة تصنف "رعاية الإنسان العالمية" فى إندونيسيا منظمة إرهابية

واشنطن /أ ش أ/

أعلنت الولايات المتحدة تصنيف منظمة "رعاية الإنسان العالمية" ومقرها إندونيسيا ضمن قائمتها للمنظمات الإرهابية، وذلك لتقديمها الدعم المالى لمجلس مجاهدى إندونيسيا الإرهابي.

وذكرت الخارجية الأمريكية - فى بيان نشرته عبر موقعها الالكتروني، اليوم الخميس - أن واشنطن تتخذ هذا الإجراء لفضح وعرقلة جهود مجلس مجاهدى إندونيسيا الخادعة واستغلالها منظمة إنسانية كواجهة وغطاء لجمع الأموال غير المشروعة وتحويلها.

وأفادت بأن منظمة "رعاية الإنسان العالمية" تقدم الدعم المالى لمتطرفى مجلس مجاهدى إندونيسيا الذين يقاتلون فى سوريا تحت ستار المساعدات الإنسانية.

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن الغالبية العظمى من مقدمى المساعدات الإنسانية هم منظمات شرعية وغالبًا ما تبذل جهودا بطولية فى تقديم المساعدة الإنسانية الأساسية المنقذة للحياة فى سوريا وأماكن أخرى.

واستدركت قائلة: لسوء الحظ ، كانت تصرفات منظمة "رعاية الإنسان العالمية" مؤسفة ليس فقط لدعمها للمنظمات الإرهابية ولكن أيضًا لأنها تقوض عمل وسمعة مقدمى المساعدات الإنسانية الحقيقيين فى جميع أنحاء العالم.

وأكدت الولايات المتحدة، بحسب البيان، مواصلة العمل مع الشركاء الأجانب لحماية المنظمات غير الربحية المشروعة من استغلال الجماعات الإرهابية وفضح تمويل الإرهاب تحت ستار المساعدات الإنسانية.

جدير بالذكر أن مجلس مجاهدى إندونيسيا تشكل عام 2000 وشن هجمات فى إندونيسيا، وصنفته وزارة الخارجية الأمريكية فى 12 يونيو 2017 ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، لما ارتكتبه من أعمال إرهابية تهدد أمن مواطنى الولايات المتحدة أو الأمن القومى أو السياسة الخارجية أو اقتصاد الولايات المتحدة.