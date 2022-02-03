"المركزى للإحصاء": 38.4 مليار متر مكعب كمية المياه المستخدمة برى المحاصيل 2020

كتب مدحت عادل

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، النشرة السنوية لإحصاء الرى والموارد المائية عام 2020، والتى أوضحت انخفاض كميات مياه الرى المستخدمة فى الزراعة لانخفاض المساحة المحصولية بالعروة النيلية ومن أهم مؤشراتها الآتى:

- بلغـت كمية المياه المستخدمة فى الرى عند خزان أسوان 46.4 مليار متر مكعب عام 2020 مقابل 45.6 مليـار متـر مكعب عام 2019 بنسـبة زيـادة قدرهـا 1.7%.

- بلغت كمية المياه المستخدمة فى الري عند أفمام الترع 41.9 مليار متر مكـعـب عام 2020 مقابل 42.6 مليـار متر مكـعب عام 2019 بنسبة انخفاض قدرهـا 1.3%.

- بلغت كميـة الميـاه المستخدمة فى الري عند الحقل 38.4 مليار متر مكعب عام 2020 مقابل 40.2 مليار متر مكعب عام 2019 بنسبة انخفاض قدرهــا 4.3% بسبـــب انخفاض المساحة المحصولية بالعروة النيلية هذا العام بنسبة قدرها 27.1%

- تستخدم العروة الشـتوية 12.0 مليار متر مكعب من المياه بما يعادل 31.2 ٪، والعروة الصيفية 22.4 مليار متر مكعب من المياه بما يعادل 58.2 ٪، والعروة النيلية 0.5 مليار متر مكعب من المياه بما يعادل 1.2٪ ، وتستهلك محاصيل الفاكــهة 3.6 مليار متر مكـعب بمـا يعــادل 9.3 ٪ من كمية المياه المستخدمة فى الرى.

- بـلغـت كـمـيـة ميــاه الآبـار المستـخدمـة لــرى محــاصـيـل العـروات الثـلاث والفاكـهـة 20.0 ألـف مــتر مكعــب/ يوم عـام 2020 مقابل 19.7 ألف متر مكعـب / يوم عـام 2019 بنسبة زيادة قدرهـا 1.5٪.