اليوم السابع
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الخميس، 03 فبراير 2022 09:57 م
أكرم القصاص
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المحامية ليلى مقلد تهنئ رجل الأعمال إبراهيم العرجانى لزفاف نجله

الخميس، 03 فبراير 2022 09:43 م
المحامية ليلى مقلد تهنئ رجل الأعمال إبراهيم العرجانى لزفاف نجله المحامية ليلي مقلد تهنئ رجل الأعمال إبراهيم العرجانى لزفاف نجله

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هنأت المحامية ليلي مقلد، رجل الأعمال إبراهيم العرجاني رئيس مجلس إدارة شركات مجموعة العرجاني القابضة للصناعة والاستثمار والتطوير، وعضو مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتعمير شبة جزيرة سيناء، بمناسبة حفل زفاف نجله عصام الطيار.

 

وحرص عدد كبير من رجال الإعمال ونجوم الفن والمجتمع وعدد من الشخصيات العامة، وعدد من شيوخ القبائل بسيناء، على حضور حفل الزفاف والذي أقيم بالقاهرة الجديدة، وأشعل الحفل الهضبة عمرو دياب بالعديد من أغانيه التى لاقت تفاعلا كبيرا من الحضور.

 

المحامية ليلي مقلد تهنئ رجل الأعمال إبراهيم العرجانى لزفاف نجله
المحامية ليلي مقلد تهنئ رجل الأعمال إبراهيم العرجانى لزفاف نجله

 


ليلى مقلد

المحامية ليلى مقلد

إبراهيم العرجاني

عصام الطيار

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