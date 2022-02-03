القومى للمرأة ناعيا بسنت فهمى: فقدنا رمزا نسائيا وخبيرة مصرفية عظيمة

كتب محمود راغب

ينعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص الحزن والآسى الدكتورة بسنت فهمى الخبيرة المصرفية وعضو مجلس النواب سابقًا.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ حزنها لفقدان مصر رمزا نسائيا نفخر به، وخبيرة مصرفيه عظيمه امتدت سنوات خبرتها لأكثر من 41 عاما ، و انتفع الكثير من علمها.

وتقدم المجلس القومي للمرأة بخالص التعازي والمواساة لأسرة وأصدقاء الفقيدة سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان

تجدر الإشارة إلى أن الدكتورة بسنت فهمى هي خبيرة مصرفية امتدت سنوات خبرتها لأكثر من 41 عاما، عملت خلالها في مؤسسات مصرفية عالمية، وعينها الرئيس عبد الفتاح السيسى في دور الانعقاد السابق بمجلس النواب.