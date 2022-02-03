القبض على محصل وسائق لسرقتهما مبلغ مالى من شركة بالأزبكية

كتب عبد الرحمن سيد

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في كشف واقعة سرقة إحدى الشركات بمنطقة الأزبكية وتم ضبط مرتكب الواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات، ما تبلغ لقسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة من المدير المسئول بشركة لإدارة الصيدليات، كائنة بدائرة القسم، بإكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل دولاب بغرفة الحسابات بالشركة محل عمله.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعـة (سائق ومحـصـل بـذات الشركة - "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل)، عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه.

بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقرر بأنه نظراً لعمله بتوريد مبالغ مالية للشركة وعدم حضور أمين الخزنة، والاحتفاظ بالمبلغ المالى بإحدى الدواليب بغرفة الحسابات بالشركة فإختمرت فى ذهنه سرقة المبلغ المالى، فقام بالإنتظار عقب خروج الموظفين وتسلل لغرفة الحسابات وقام بسرقة المبلغ المالى من داخل الدولاب على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى بالعقار سكنه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.