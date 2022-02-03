اليوم السابع
Ads
الخميس، 03 فبراير 2022 12:22 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

القبض على تشكيل عصابى وراء سرقة الهواتف المحمولة فى المطرية

الخميس، 03 فبراير 2022 11:43 ص
القبض على تشكيل عصابى وراء سرقة الهواتف المحمولة فى المطرية سرقة الهواتف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في القبض على تشكيل عصابى بمنطقة المطرية، تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف"، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم السرقات، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين - "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة القسم) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" باستخدام مركبة "توك توك".

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما مركبة "توك توك" ملك وقيادة أحدهما والمستخدمة فى ارتكاب وقائع السرقة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب عدد 7 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وأقرا بتصرفهما فى الهواتف المستولى عليها بالبيع لدى (عميلهما "سيئ النية" - مقيم بدائرة القسم)، حيث تم ضبطه وبحوزته كافة الهواتف المحمولة المستولى عليها، وكذا عدد 5 هواتف محمولة مختلفة الأنواع "مجهولين المصدر".

كما اعترف المتهمان بأنهم من متحصلات وقائع سرقة، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف، واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


امن القاهرة

جريمة سرقة

اخبار عاجلة

سرقة الهواتف

اخبار الحوادث

عقوبة سرقة الهواتف

جريمة سرقة الهواتف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بمنطقة التجمع

الخميس، 03 فبراير 2022 11:38 ص

ضبط 157 قطعة سلاح وتنفيذ 85507 أحكام.. جهود الداخلية خلال 24 ساعة

الخميس، 03 فبراير 2022 11:33 ص

ضبط متهم اشترك وشقيقه فى الاتجار بالنقد الأجنبى بقيمة 2 مليون جنيه بقنا

الأربعاء، 02 فبراير 2022 12:16 م

القبض على عاطلين وراء سرقة رواد البنوك فى منطقة التجمع.. تفاصيل

الأربعاء، 02 فبراير 2022 12:05 م

ضبط عنصر إجرامى لسرقته محتويات الشقق السكنية فى مدينة نصر

الأربعاء، 02 فبراير 2022 12:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة