القبض على المتهمين بسرقة شقة وإجبار أصحابها على توقيع ايصالات أمانة بالوايلى

كتب عبد الرحمن سيد

كشف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، ملابسات واقعة سرقة شقة زوجين والاستيلاء على أموالهما و إكراههما على توقيع إيصال أمانة بمبلغ ربع مليون جنيها في منطقة الوايلى ، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين ، وزوجته - مقيمان بدائرة القسم) ، وقررا بأنهما حال تواجدهما بالشقة سكنهما وبصحبتهما نجلهما ، تناهى إلى سمعهم صوت طرق على باب الشقة وعقب فتحه ، فوجئوا بدخول سيدة "منتقبه" وبصحبتها عدد 3 أشخاص آخرين غير معلومين لديهم ، قاموا بدفعهما ، وإستولوا منهما على (مبلغ 3 آلاف جنيه – 5 هواتف محمول - جهاز "بلاى ستيشن" - شاشة تلفاز - جهاز "لاب توب"- شنطة حريمى - شاشة عرض - 2 ساعة - بعض الأكـسسوارات والمشغولات الذهبية) كرهاً عنهما تحت التهديد بإستخدام سلاح أبيض وسلاح نارى ، وإكراههما على توقيع عدد (2) إيصال أمانة لكلاً منهما بمبلغ (250) ألف جنيه ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء إرتكابها (ربة منزل - لها معلومات جنائية) بالإشتراك مع (3 أشخاص) جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة المطرية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبحوزتهم (فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار – 2 سلاح أبيض "مطواة ، نصل معدنى") .

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقرت الأولى بسابقة تعرفها على المجنى عليه وارتباطهمـا ونظراً لامتناعـه عـن استمرار تلك العلاقة وتوقفـه عـن الإنفاق عليهـا خططت لإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع باقى المتهمين، كما تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وكذلك عدد (2) إيصال أمانه مزيلان بتوقيع المجنى عليهما.

باستدعاء المجنى عليهما، تعرفا عليهم وعلى المسروقات، وإتهموهم بسرقتهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.