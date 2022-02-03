اليوم السابع
Ads
الخميس، 03 فبراير 2022 02:28 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

القاتل الصامت.. مصرع زوجين اختناقا بالغاز فى بولاق الدكرور.. بث مباشر

الخميس، 03 فبراير 2022 01:12 م
القاتل الصامت.. مصرع زوجين اختناقا بالغاز فى بولاق الدكرور.. بث مباشر سيارة إسعاف - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم اليوم السابع بثا مباشرا، لرصد كواليس مصرع زوجين نتيجة تعرضهما لاختناق بسبب تسرب الغاز، داخل شقتهما في بولاق الدكرور.

لقى زوجين مصرعهما في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، نتيجة تسرب غاز داخل شقتهما ببولاق الدكرور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد مصرع زوجين داخل شقتهما في بولاق الدكرور، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن شاب وزوجته لقيا مصرعهما نتيجة تعرضهما لاختناق بسبب تسرب الغاز.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 


مصرع زوجين

تسرب غاز

بولاق الدكرور

امن الجيزة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة