القاتل الصامت.. مصرع زوجين اختناقا بالغاز فى بولاق الدكرور.. بث مباشر

كتب إيهاب المهندس

قدم اليوم السابع بثا مباشرا، لرصد كواليس مصرع زوجين نتيجة تعرضهما لاختناق بسبب تسرب الغاز، داخل شقتهما في بولاق الدكرور.

لقى زوجين مصرعهما في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، نتيجة تسرب غاز داخل شقتهما ببولاق الدكرور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد مصرع زوجين داخل شقتهما في بولاق الدكرور، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن شاب وزوجته لقيا مصرعهما نتيجة تعرضهما لاختناق بسبب تسرب الغاز.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.