وقال معاون رئيس أركان الجيش للعمليات الفريق الركن قيس خلف رحيمة - في تصريح صحفي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إنه "تم قتل أكثر من 30 إرهابيًا خلال العشرة أيام الأخيرة ثأرا لأرواح الشهداء الأبطال"، مؤكدًا أن العمليات مازالت مستمرة لغاية الآن.



وأضاف رحيمة أن "العمليات النوعية مستمرة لملاحقة الإرهابيين وتم قتل أكثر من 60 إرهابيًا خلال شهر ونصف شهر"، مشيرًا إلى الدور الكبير لطيران الجيش والقوة الجوية في هذه العمليات.



وأكد أن هناك عملاً كبيرًا على الحدود العراقية - السورية لمنع أية محاولات لتسلل الإرهابيين، قائلاً : "قطعنا شوطًا كبيرًا ونعمل على إنشاء خط صد ثان خلف الحدود لمنع التسلل نهائيًا".



وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، مقتل 3 إرهابيين أحدهم يرتدي حزامًا ناسفًا بعملية أمنية في منطقة "حاوي العظيم" بمحافظة ديالى شرقي البلاد.