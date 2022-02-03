العراق: عملية قتل زعيم تنظيم داعش سيكون لها مردودات إيجابية فى رفع المعنويات

بغداد /أ ش أ/

قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، مساء اليوم الخميس، إن عملية قتل زعيم تنظيم داعش سيكون لها مردودات ايجابية كبيرة فى رفع معنويات المقاتلين .

وأضاف رسول - فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية العراقية - إن " قوات الجيش مستمرة منذ عشرة أيام فى عمليات نوعية استباقية أسفرت حتى الآن عن مقتل 30 عنصرا من التنظيم الارهابي".

وأوضح أن عملية قتل زعيم تنظيم داعش أبو إبراهيم الهاشمى القريشى جاءت فى وقتها، واصفا إياها بالدقيقة .. وسيكون لها مردود ايجابى فى عملية القضاء على عصابات داعش الإرهابية وستبث الضعف بين صفوف التنظيم الإرهابي".

وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن، اليوم الخميس، أعلن قتل زعيم تنظيم داعش أبو إبراهيم الهاشمى القريشي، بعملية فى سوريا.