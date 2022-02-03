اليوم السابع
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"الطفولة والأمومة" ينجح فى وقف زواج طفلة تبلغ 14 عاما بمحافظة المنيا

الخميس، 03 فبراير 2022 02:47 م
"الطفولة والأمومة" ينجح فى وقف زواج طفلة تبلغ 14 عاما بمحافظة المنيا الدكتورة سحر السنباطى أمين المجلس القومي للطفولة والأمومة
كتب وليد عبد السلام

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أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن نجاحه في إيقاف زواج طفلة تبلغ من العمر 14 عاما، بقرية بني سمرج، مركز سمالوط، بمحافظة المنيا.
 
وأوضح المجلس في بيانٍ له أن منظومة نجدة الطفل قد تلقت بلاغاً من أحد المواطنين رفض ذكر اسمه يفيد بعزم والد الطفلة تزويجها قبل بلوغها السن القانونية وقد تمت خطبتها بالفعل وأنه سيتم عقد الزواج اليوم الخميس الموافق 3 فبراير 2022 وإتمام الزفاف يوم الأحد 6 فبراير 2022. 
 
وأشار المجلس القومي للطفولة والأمومة، الي أنه على الفور تم إحالة الواقعة إلى لجنة حماية الطفولة بالمحافظة للتأكد من صحتها وإعداد تقريرًا بشأنها، والتي أفادت بصحتها، وأفادت لجنة الحماية أنه تم تحرير محضر بقسم شرطة سمالوط غرب كما تم استدعاء والد الطفلة وتم تقديم جلسة إرشاد أسري بأضرار ومخاطر زواج الأطفال من الناحية النفسية والصحية والقانونية، كما وقع الأب على إقراراً بحسن رعاية الطفلة والحفاظ عليها  وعدم إتمام الزواج إلا بعد بلوغها السن القانوني "ثماني عشر سنة"، وتم التأكيد على ان أي مخالفة لذلك سوف تعرضه للمساءلة القانونية.واكد المجلس أنه سوف يتم المتابعة الدورية لحالة الطفلة حتى لا يتم الزواج في أي وقت لاحق، حرصا على المصلحة الفضلى للطفلة.
 
ويتوجه المجلس القومي للطفولة والأمومة بالشكر والتقدير إلى أعضاء لجنة حماية الطفولة بالمحافظة لسرعة تحركهم العاجل من أجل حماية الطفلة ورفع الخطر والضرر عنها، فضلاً عما يبذلونه من جهد من أجل تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال. 
 
وأكد المجلس أنه يسعى جاهداً للقضاء على كافة الممارسات الضارة التي تلحق بالفتيات والتي تكرس دائرة العنف ضدهن وأن حق الفتيات في العيش بكرامة والتمتع بطفولتهن ورفع الوعي بضرورة الحق في التعلم والرعاية الصحية، من أولويات عمله. 
 
وفي هذا الصدد يناشد  المجلس القومي للطفولة المواطنين بسرعة  الإبلاغ عن تلك الوقائع عبر آليات الإبلاغ الخاصة بالمجلس وهي منظومة نجدة الطفل والتي تتمثل في الخط الساخن 16000 والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع أو من خلال تطبيق الواتس اب على الأرقام ٠١١٠٢١٢١٦٠٠ أو ٠١٠١٦٦٠٩٥٧٩ أو من خلال تطبيق نبتة مصر فضلا عن استقبال الشكاوى من خلال خاصية الرسائل على الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة. مع التأكيد على سرية بيانات المبلغين.
 
 

الطفولة والامومة

المنيا

زواج طفلة

الاطفال

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