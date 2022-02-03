الطفل "ريان".. قلق من حدوث انهيار جراء عمليات الحفر لإنقاذه من بئر سقط به فى المغرب

كتب محمد جمال

قال بعض خبراء الجيولوجيا فى المغرب إن هناك قلق من حدوث انهيار جراء عمليات الحفر لإنقاذ الطفل "ريان"، حسبما ذكرت وسائل إعلام مغربية، مؤكدة أن عمليات الحفر لإنقاذ الطفل المغربى "ريان" اقتربت من مرحلة خطيرة.

يذكرأن، أعلنت المغرب عن أن عملية الحفر لإنقاذ الطفل "ريان" ما زالت مستمر، وفى وقت سابق أكد مصدر مغربي مسئول، أن الوصول إلى الطفل ريان يتطلب ما يقارب 4 ساعات من الحفر المتواصل، مبرزا أن تعزيزات تقنية ستصل إلى مركز تموروت بإقليم الشاون.

وأوضح المصدر المغربي في تصريح نقلته وسائل إعلام محلية، أنه "تمت الاستعانة بخبراء وتقنيين طبوغرافيين من أجل المساعدة على تحديد مكان الطفل المفقود بدقة".

وشدد المتحدث على أن "وكيل الملك أعطى تعليماته من أجل عدم السماح للمتطوعين بالنزول إلى مكان تواجد الطفل ريان، وعملية الإنقاذ تم حصرها في الحفر فقط".

وتواصل السلطات المغربية جهودها على قدم وساق لإنقاذ الطفل ريان، 5 سنوات، الذى سقط فى بئر بعمق 60 مترا بقرية إغران بالجماعة الترابية تمروت، الواقعة بإقليم شفشاون.