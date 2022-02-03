الطفل ريان.. الأم تناشد السلطات سرعة انتشال طفلها من البئر: "طلعولى ولدى"

كتب سمير حسنى

ناشدت والدة الطفل ريان السلطات المغربية، إلى سرعة انتشال ابنها من البئر العميقة التى سقط فيها قبل 40 ساعة، حيث قالت في تصريحات تليفزيونية: "طلعولي ولدى".

وسقط الطفل المغربى ريان البالغ من العمر 5 سنوات، أول أمس الثلاثاء في البئر التي يبلغ عمقها 60 مترا، وأثارت محاولات انتشاله جدلا حول الإمكانيات المتاحة لرجال الوقاية المدنية لإنقاذ أرواح الناس.

وربطت فرق الإنقاذ هاتفا مع حبل وأنزلته إلى قعر البئر، حيث أظهر الفيديو الملتقط أن الطفل بخير ويجلس بشكل سليم رغم ضيق الحفرة.

وتطوع أحد شباب المنطقة بالنزول إلى البئر، لكنه وصل إلى مسافة 20 مترا فقط لضيق المكان وصعوبة التنفس.

وقال نشطاء إن قوات الحماية المدنية زودت الطفل بالأكسجين والماء بعدما تأكدت من أنه على قيد الحياة، وموجود على عمق 32 مترا وليس 60 مترا.

وأفادت مصادر محلية بأنه إلى حدود الساعة السادسة من مساء أمس الأربعاء، لم يتبق للسلطات سوى حوالي 10 أمتار للوصول إلى الطفل الذي يتواجد على عمق 32 مترا في حفرة البئر.