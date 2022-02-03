اليوم السابع
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الصحة: جميع أدوية كورونا الجديدة تستخدم تحت إشراف طبى

الخميس، 03 فبراير 2022 07:00 ص
الصحة: جميع أدوية كورونا الجديدة تستخدم تحت إشراف طبى الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الأدوية الجديدة التى توفرها مصر لعلاج كورونا تستخدم تحت إشراف طبى شديد، ولا تصرف إلا من خلال المستشفيات الخاصة بعزل وعلاج كورونا.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار إن هناك زيادة ملحوظة فى الإصابات بفيروس كورونا، موضحا أن التعريف العلمى للمصطلحات يشير إلى أن هناك ما يسمى بكورونا طويلة الأمد، أو الإصابة التى تصاحب لفترة طويلة لمن تعافى من كورونا.

وأضاف عبد الغفار أن هناك شروطا وضعتها منظمة الصحة العالمية كى نشخص أن المريض لديه متلازمة ما بعد كورونا، من بينها أن الأعراض تظهر بعد 3 أشهر من الإصابة، وليس بعد 3 أيام أو يومين أو شهر أو شهرين.
 
وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة من الممكن أن يعانى المريض من صداع ويستمر، لكن ضغطه مرتفع فهذا لا يمكن أن نطلق عليه متلازمة ما بعد كورونا، ومن الوارد أن تستمر كورونا بعد سلبية المسحة.

الصحة

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فيروس كورونا

اصابات كورونا

بروتوكول كورونا

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