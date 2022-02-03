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الصحة تعلن قيمة المصروفات الإدارية الجديدة لتحاليل كورونا للسفر للخارج

الخميس، 03 فبراير 2022 11:07 م
الصحة تعلن قيمة المصروفات الإدارية الجديدة لتحاليل كورونا للسفر للخارج الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان عن تعديل قيمة المصروفات الإدارية الخاصة بإجراء تحاليل فيروس كورونا للسفر، لتصبح قيمة هذه المصروفات لتحليل "PCR" 650 جنيها للمصريين، بدلا من 900 جنيه في السابق، و750 جنيها للأجانب، بدلا من 1200 جنيه في السابق، كما تصبح قيمتها لتحليل "Antigen ‪Rapid‬" 175 جنيها للمصريين، بدلا من 250 جنيها في السابق، و225 جنيها للأجانب، بدلا من 320 جنيها في السابق.
 
 
يذكر أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف
 
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الصحة

تحاليل كورونا

السفر

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الاعراض المرضية

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