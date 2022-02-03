اليوم السابع
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السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمين بترويج الهيروين

الخميس، 03 فبراير 2022 01:34 م
السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمين بترويج الهيروين قفص الاتهام - أرشيفية
كتب أخمد حسنى

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهمين  بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، لحيازتهما مخدر الهيروين بمنطقة السيدة زينب.
 
وأوضح أخر الإحالة للمتهمين أنهما بمحيط قسم السيدة زينب حازا وأحرزا  بقصد الاتجار مخدر الهيروين.
 
وشهد النقيب خالد حسن معاون مباحث قسم شرطة السيدة زينب بانه وردت إليه معلومات أكدتها تحرياته مفادها قيام المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة،  فاستصدر إذن من النيابة لضبطهما، وبتفتيشهما عثر على وهو مخدر الهيروين ومبلغ مالي، وهاتف محمول.
 
بمواجهتهما اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما، والهاتف للتواصل مع عملائهما.
 
 
 

ترويج المخدرات

السجن المشدد

جنايات القاهره

اخبار الحوادث

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