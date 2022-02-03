السجن المشدد 6 سنوات لمتهم بترويج المواد المخدرة بمنطقة السيدة زينب

كتب أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بحيازة مخدر الهيروين، والحشيش، والترامادول بمنطقة السدة زينب.

وأوضح أمر الإحالة الصادرمن النيابة العامة، أن المتهم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدر الهيروين، والحشيش والترامادول، ومادة البنزوهيسكول المخدرة .

وكانت وردت معلومات لمعاون مباحث قسم شرطة السيدة زينب مفادها قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم القسم متخذاً سيارة نصف نقل للتنقل بها في ترويج تجارته غير المشروعة، فقام بإجراء التحريات السرية التي أكدت تلك المعلومات، فسطر محضر بذلك عرضه على النيابة العامة التي آذنت له بضبطه وتفتيشه وتفتيش السيارة المذكورة.

وفور ورود معلومات بتواجد المتهم حيث شاهده يجلس بالسيارة النصف نقل، فأحكم السيطرة عليه واطلعه على إذن النيابة العامة، وبتفتيشه عثر بحوزته على كيس شفاف بداخله خمسة عشر لفافة ورقية بفحصها تبين أن بداخلها مادة بيج اللون تشبه مادة الهيروين المخدر، وهاتف محمول ومبلغ مالي 795 جنيها، ثم قام بعد ذلك بتفتيش السيارة حيث عثر أسفل مقعد القيادة على علبة سجائر بداخلها أربعة قطع بنيه اللون تشبه مادة الحشيش المخدر، وبعض المواد المخدرة.