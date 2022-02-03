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الديوان الملكى السعودى يعلن وفاة والدة الأميرة لولوة بنت عبدالرحمن بن عبدالعزيز

الخميس، 03 فبراير 2022 11:24 م
الديوان الملكى السعودى يعلن وفاة والدة الأميرة لولوة بنت عبدالرحمن بن عبدالعزيز الديوان الملكى السعودى
كتب محمد جمال

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أعلن الديوان الملكى السعودى فى بيان اليوم وفاة والدة الأميرة لولوة بنت عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

" بيان من الديوان الملكى "
 


انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة الأميرة لولوة بنت عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود ، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الجمعة الموافق 3 / 7 / 1443هـ، في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.


تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.


الديوان الملكى السعودى

وفاة والدة الأميرة لولوة

أخبار السعودية

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