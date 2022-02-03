اليوم السابع
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الخارجية البحرينية تدين إطلاق 3 طائرات مسيرة باتجاه الإمارات

الخميس، 03 فبراير 2022 10:54 ص
الخارجية البحرينية تدين إطلاق 3 طائرات مسيرة باتجاه الإمارات وزير الخارجية البحرينى عبداللطيف الزيانى
المنامة (أ ش أ)

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أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لإطلاق ثلاث طائرات مسيرة باتجاه الإمارات، فى انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولى الإنسانى، مشيدة بكفاءة وجاهزية قوات الدفاع الجوى الإماراتى التى اعترضت الطائرات ودمرتها بعيدًا عن المناطق السكنية.
 
وأكدت وزارة الخارجية -في بيان اليوم الخميس، وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية- وقوف مملكة البحرين مع دولة الإمارات ومساندتها فيما تتخذه من إجراءات لضمان أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، وداعية المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة التي تستهدف المدنيين الأبرياء والمنشآت المدنية، وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

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