الجيش اللبنانى يحرر مواطنا تم اختطافه ويضبط شخصين بتهمة الإتجار بالأسلحة

أ.ش.أ

أعلن الجيش اللبنانى، تحرير مواطن تم اختطافه فى منطقة بمحافظة لبنان الشمالي، بالإضافة إلى ضبط مواطنين للإتجار بالأسلحة الحربية وتصليحها.

وأكد الجيش - فى بيان - أن دورية من مديرية المخابرات فى منطقة بخعون بالضنية (محافظة لبنان الشمالي) تمكنت من تحرير المواطن الذى تم اختطافه فى وقت سابق كما أوقفت الخاطف الذى ارتكب عملية الخطف لأسباب مادية.

فى سياق متصل، قامت دورية من مديرية المخابرات فى بلدة السفرى بالبقاع بمكادهمة منزل مواطن لضلوعه فى تجارة الأسلحة الحربية والقت القبض عليه، كما ألقت القبض فى مدينة زحلة بذات المنطقة على مواطن يعمل فى تصليح الأسلحة الحربية.

وقد ضبطت الدورية داخل منزلى المقبوض عليهما أسلحة حربية ورمانة يدوية وبنادق صيد.