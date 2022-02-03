الجمبرى بـ100 والدنيس بـ120 جنيها.. جولة فى سوق السمك بالإسماعيلية.. لايف

الإسماعيلية - السيد فلاح

أجرى تليفزيون اليوم السابع، بثًا مباشرًا من سوق بورسعيد للأسماك بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، لرصد الأسعار والأنواع وأكثر الأنواع إقبالًا، حيث يشهد سوق الإسماعيلية اليوم إقبالًا كبيرًا.



وشهد سوق الأسواق انخفاض أسعار عدد من الأنواع، منها الشخرم الذى وصل سعره إلى 30 جنيها للكيلو، والجمبرى بـ100 جنيه، والشبار الأخضر "جوابى"، من 40 إلى 50 جنيها، ورغم انتهاء موسم أسماك البورى المبطرخ، إلا أنه ما زال يوجد بيروخ طازجة متثلج وسعره الكيلو 300 جنيه.



وكشف فتحى الناغية، تاجر أسماك، عن أسعار الأسماك اليوم الخميس، كالتالى: الشبار من 18 إلى 25 جنيها، والبورى 70 جنيها، والقاروص الوسط 70 جنيها، وقاروص القنال الكبير بـ120 جنيها، ولوت المزارع بـ70 جنيها، ولوت القنال بـ80 جنيها، ودنيس المزارع بـ60 جنيها، ودنيس العريش بـ70 جنيها، ودنيس القنال بـ120 جنيها، ولشته الكبير بـ70 جنيها، والسهلية وسط بـ60 جنيها، والسهلية كبيرة بـ08 وشخرم بـ30 جنيها، والسردينة بـ30 جنيها، ومكرل بـ50 جنيها، والجمبرى من 100 حتى 140 جنيها، الفسيخ الكيلو بـ80 جنيها، الكابوريا من 30 إلى 120 جنيها، والخلول البلدى بـ50 جنيها، وسمك سوبيا بـ150 جنيها.