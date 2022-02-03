الرئيسية تقارير مصرية الجريدة الرسمية تنشر عددا من القرارات لرئيس الوزراء بتخصيص قطع أراضى للمنفعة العامة الخميس، 03 فبراير 2022 11:36 ص الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء كتبت هند مختار مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء نشرت الجريدة الرسمية 17 قرار للدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء بتخصيص قطع أراضي للمنفعة العامة فى عدد من المحافظات. الجريدة الرسمية مجلس الوزراء مصطفى مدبولى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة الجريدة الرسمية تنشر إعلان فقد دفتر تحصيل مشروع محاجر بنى سويف الأربعاء، 02 فبراير 2022 04:53 م الجريدة الرسمية تنشر قرار قيد جمعية الخيرية بالشهيد فكرى بالمنوفية الأربعاء، 02 فبراير 2022 03:09 م الجريدة الرسمية تنشر قرار العدل بنقل مقار 10 محاكم ونيابات الثلاثاء، 01 فبراير 2022 02:22 م الجريدة الرسمية تنشر قرار مد فترة صلاحية الأسماك المجمدة 9 أشهر والكبدة 10 أشهر الثلاثاء، 01 فبراير 2022 12:55 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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