اليوم السابع
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الخميس، 03 فبراير 2022 12:31 م
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الجريدة الرسمية تنشر عددا من القرارات لرئيس الوزراء بتخصيص قطع أراضى للمنفعة العامة

الخميس، 03 فبراير 2022 11:36 ص
الجريدة الرسمية تنشر عددا من القرارات لرئيس الوزراء بتخصيص قطع أراضى للمنفعة العامة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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نشرت الجريدة الرسمية 17 قرار للدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء بتخصيص قطع أراضي للمنفعة العامة فى عدد من المحافظات.

 


الجريدة الرسمية

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

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