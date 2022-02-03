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التعليم: تصحيح امتحانات الثانوى العام فى المدارس والنتيجة تعلن فى شكل تقديرات

الخميس، 03 فبراير 2022 05:00 ص
التعليم: تصحيح امتحانات الثانوى العام فى المدارس والنتيجة تعلن فى شكل تقديرات امتحانات - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن تصحيح امتحانات الثانوى العام تتم فى المدارس، وتحت إشراف الإدارة التعليمية، موضحة أن النتائج تعلن فى شكل تقديرات للطلاب.
 
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قد قررت إلغاء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى للفصل الدراسى الأول، على أن تعقد الامتحانات جميعها ورقيا، حيث أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلغاء الامتحانات الإلكترونية وعقدها ورقيا سواء الأسئلة الاختيار من متعدد التى تمثل 70% أو المقالية التى تمثل 30%، مشيرا إلى أن ذلك يأتى ذلك تيسيرا على الطلاب.
 
وأوضح وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى أنه لا تغيير فى مواعيد الامتحانات، حيث بدأت السبت 22 يناير الماضى فى المواد الدراسية الأساسية لطلاب الصف الأول الثانوى العام، بينما انطلقت الاختبارات 23 من نفس الشهر بالنسبة لطلاب الصف الثانى الثانوى العام وتستمر حتى 3 فبراير الجارى.
 
وكشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الهدف الرئيسى من الامتحانات فى الثانوى العام هو الوقوف على فهم الطلاب لمخرجات التعلم، والتعرف على نوعية أسئلة التقييم الجديدة.

التربية والتعليم

الامتحانات الورقية

امتحان الثانوى العام

امتحان المواد الدراسية الأساسية

امتحان الفصل الدراسي الأول

اخبار مصر

امتحان الكيمياء

امتحان علم النفس والاجتماع

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