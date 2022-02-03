البنتاجون يعلن تنفيذ عملية لمكافحة الإرهاب شمال غرب سوريا

واشنطن (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" اليوم الخميس، تنفيذ مهمة لمكافحة الإرهاب شمال غرب سوريا بنجاح.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربى، فى بيان نشرته الوزارة عبر موقعها الإلكترونى، إن القوات الأمريكية "نفذت بنجاح مهمة متعلقة بمكافحة الإرهاب فى شمال غرب سوريا".

وأضاف: "كانت المهمة ناجحة، ولم تكن هناك خسائر في صفوف القوات الأمريكية"، مشيرا إلى أنه "سيتم توفير مزيد من المعلومات بمجرد توافرها".

وفىوقت سابق، أعلن التحالف الدولى، أنه استهدف قياديًا أجنبيًا بارزًا فى تنظيم القاعدة الإرهابى ببلدة أطمة السورية، وقالت وسائل إعلام محلية، إن قوات التحالف الدولى نفذت عملية إنزال جوى استهدفت أحد المنازل فى ريف إدلب الشمالي.