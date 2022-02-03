البحرين تلغى إلزامية فحص "PCR" قبل الصعود للطائرة لجميع القادمين

المنامة /أ ش أ/

أعلنت البحرين، اليوم الخميس، تحديث إجراءات دخول المسافرين عبر مطارها الدولى اعتبارًا من يوم غد، وإلغاء الزامية إبراز شهادة فحص (PCR) قبل الصعود للطائرة لجميع القادمين، مع استمرار إجراء الفحص عند الوصول إلى المملكة.

وقالت إدارة شؤون الطيران المدنى فى البحرين - فى بيان اليوم الخميس - : إنه سيتم تحديث إجراءات الدخول للمملكة عبر مطار البحرين الدولي، بدءًا من يوم غد الجمعة، "بناءً على توصية الفريق الوطنى الطبى للتصدى لمرض فيروس كورونا (كوفيد-19)"، بحسب ما أوردت وكالة أنباء البحرين (بنا).

وأوضحت أنه تقرر إلغاء الزامية إبراز شهادة فحص (PCR) قبل الصعود للطائرة لجميع المسافرين القادمين إلى البلاد، مع استمرار إجراء الفحص المختبرى (PCR) عند الوصول بمطار البحرين الدولي، وتطبيق الحجر الصحى الاحترازى لغير المطعمين وفق القرارات والإجراءات المعمول بها فى المملكة، إلى جانب الاستمرار فى كافة الإجراءات الصحية الاحترازية الأخرى المعمول بها حاليًا.