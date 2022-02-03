البحرين: القمة الرباعية بأبوظبى تكتسب أهمية بالغة فى مساندة القضايا العربية

المنامة أ ش أ

أكدت رئيسة مجلس النواب البحرينى فوزية بنت عبدالله زينل، أن القمة الرباعية التى عقدت فى أبو ظبي، تكتسب أهمية بالغة فى ظل ما تتطلبه المرحلة الراهنة من توحيد للرؤى وتنسيق المواقف، ودعم المصالح المشتركة للدول وشعوبها، ومساندة القضايا العربية، وتحقيق الاستقرار والسلام فى المنطقة، ومكافحة كافة أشكال الإرهاب والتطرف.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن ذلك جاء خلال جلسة المباحثات البرلمانية المشتركة التى عقدت، فى مقر المجلس الاتحادى بدولة الإمارات، بين رئيسة مجلس النواب البحريني، ورئيس المجلس الوطنى الاتحادى بدولة الإمارات صقر غباش.

وأشارت رئيسة مجلس النواب البحرينى إلى عمق العلاقات بين البحرين ودولة الإمارات، فى ظل قيادة العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وأكدت أن البحرين والإمارات وطن واحد، يجمعهما مصيرٌ مشترك، وتجسد العلاقة بينهما مظهرًا للوحدة والتشارك والتضامن فى كافة الظروف وأمام كل التحديات، مشيرة إلى أن مسار التطور المطرد فى العلاقات البحرينية الإماراتية، يعد دليلًا على الانفتاح عن آفاق أرحب من التعاون والتنسيق، بما يخدم البلدين بشعبيهما.

وتطرق اللقاء إلى ما قامت به ميليشيا الحوثى الإرهابية من هجمات على مناطق ومنشآت مدنية فى الأراضى الإماراتية، فى خطوة خطيرة تنتهك المواثيق والمعاهدات الإنسانية الدولية، وفى تحدٍ للمجتمع الدولي، عبر تهديد أمن المنطقة والمصالح العالمية الممتدة فيها، مؤكدة الموقف الثابت والراسخ للبحرين، ودعمها التام والمطلق، لدولة الإمارات، وتأييدها فى كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها، وتحقيق الأمن والاستقرار لمواطنيها والمقيمين على أرضها فى مواجهة أى استهدافٍ إرهابي.

كما أشارت إلى أهمية توظيف المواقف البرلمانية فى دعم أمن واستقرار المنطقة، وحث المجتمع البرلمانى الدولى لإيجاد تحرك جاد، انطلاقًا من المسؤولية الإنسانية فى تحقيق الاستقرار والأمن للمجتمعات، وسعيًا لمناهضة الإرهاب والعنف والتطرف، موضحة أن تفعيل اللجان والاتفاقيات المشتركة، وتبادل التجارب والخبرات، بما يحقق المزيد من المنجزات المعززة للمكتسبات التنموية للبلدين.

وأكد رئيس المجلس الوطنى الاتحادى بالإمارات حرص المجلس الوطنى الاتحادى على تعزيز التعاون البرلمانى مع مجلس النواب فى مملكة البحرين فى مختلف المجالات، والأخذ بمسارات العمل المشترك إلى فضاء أرحب من التعاون والتنسيق، سواء على المستوى الثنائي، أو فى المحافل الإقليمية والدولية، منوهًا بحرص المجلس الاتحادى الإماراتى على تحقيق الفاعلية الكاملة لمذكرات التفاهم والتعاون مع مجلس النواب فى مملكة البحرين، وتدشين مرحلة قادمة تتلاقى فيها الجهود ضمن برامج ومبادرات مشتركة.