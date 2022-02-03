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الأرصاد تحذر: اضطراب بالملاحة على البحر المتوسط والأمواج ترتفع لـ 3.5 متر

الخميس، 03 فبراير 2022 12:38 م
الأرصاد تحذر: اضطراب بالملاحة على البحر المتوسط والأمواج ترتفع لـ 3.5 متر حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من نشاط للرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق مما يزيد من الاحساس ببرودة الطقس ويؤدى إلى اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط يصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة مساء على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.
 
وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من اضطراب الملاحة البحرية اليوم الخميس على البحر المتوسط وسرعة الرياح  من 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 2.5: 3.5 متر.
 
ويشهد اليوم الخميس، انخفاض نسبى فى درجات الحرارة الحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، و شمال الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا قد تكون مصحوبة بحبات البرد على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على السلوم ومطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، وأمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على جنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مع وجود فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة مساء قد تكون رعدية أحيانا على فترات متقطعة على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع وجود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد ومدن القناة وسيناء.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس:  القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 07 درجات، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 07 درجات، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 07 درجات، وسانت كاترين العظمى 14 درجات والصغرى 0 .

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