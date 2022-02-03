اليوم السابع
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أكرم القصاص
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استقالة 4 مسئولين فى حكومة بريطانيا عقب الكشف عن انتهاكات لقيود كورونا

الخميس، 03 فبراير 2022 11:40 م
استقالة 4 مسئولين فى حكومة بريطانيا عقب الكشف عن انتهاكات لقيود كورونا بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطانى
لندن /أ ش أ/

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أعلنت الحكومة البريطانية عن اعتزام اثنين من مساعدى رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون مغادرة مناصبيهما بعد استقالة اثنين آخرين قبيل ساعات ليصبح الإجمالى 4 مسئولين بارزين.

 

وذكرت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية - فى نشرتها باللغة الإنجليزية، اليوم الخميس - أن كلاً من دان روزنفيلد، رئيس ديوان رئيس الوزراء البريطاني، ومارتن رينولدز، السكرتير الخاص الرئيسى لبوريس جونسون أعلنا عن مغادرتهما منصبيهما.

 

وأوضحت القناة أن الاستقالات تعود لفضيحة تداعيات حفل شهر ديسمبر 2020 الذى عُقد فى ظل أجواء انتشار فيروس كورونا.

 


الحكومة البريطانية

قيود كورونا

فيروس كورونا

كورونا في بريطانيا

لقاحات كورونا

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