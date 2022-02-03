اليوم السابع
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إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب أتوبيس بطريق "سوهاج - قنا"

الخميس، 03 فبراير 2022 12:52 م
إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب أتوبيس بطريق "سوهاج - قنا" حادث تصادم - أرشيفية
صابر سعيد

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أصيب 6 أشخاص، اليوم الخميس، في حادث انقلاب أتوبيس عند الكيلو 13 بطريق سوهاج، وتم نقل المصابين إلي مستشفى قنا العام.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب أتوبيس عند الكيلو 13 بطريق سوهاج، وتم الدفع بسيارات مرفق إسعاف قنا لنقل المصابين إلي المستشفى، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات وتم نقل المصابين إلى مستشفي قنا العام لتلقي العلاج اللازم.

وفى سياق آخر، لقى شاب مصرعه أثناء عمله بعد انهيار حفرة عليه بقرية الخرانقة التابعة لمركز قوص جنوب قنا، حيث تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مصرع شاب أثناء عمله بقرية الخرانقة التابعة لمركز قوص.

وعلي الفور انتقلت سيارة إسعاف وتبين أن الجثة لشاب يدعي مختار عشري محمد، 26 عاما، من سوهاج، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفي قوص المركزي.



 

 


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