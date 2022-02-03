إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بسبب الخلاف على فرش فاكهة بطهطا سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة طهطا شمال محافظة سوهاج، من السيطرة على مشاجرة بدائرة القسم بسبب الخلاف على فرش فاكهة، مما نتج عنه إصابة 3 أشخاص تم إحالة 2 منهما إلى مستشفى سوهاج الجامعى.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوقوع مشاجرة ووجود مصابين بدائرة قسم طهطا شمالى المحافظة، وتمت السيطرة على المشاجرة، وتعين الخدمات الأمنية اللازمة.

بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين، مدير إمن سوهاج، والعميد على العمارى، رئيس مباحث المديرية، العميد نور عمر، رئيس فرع بحث الشمال، والعقيد أيمن عثمان، وكيل فرع البحث، والرائد محمد جادالله، رئيس مباحث القسم بوقوع مشاجرة ومصابين دائرة قسم طهطا تبين أنها بين كل من " طرف أول " عز ا ع ح - 23 سنة قهوجي مصاباً " جرح شبه نافذ أعلي الصدر " وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي وحسن ي م ح 40 سنة قهوجي مصاباً " أشتباه قطع بأوتار اليد اليسري " وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي .

وبين " طرف ثان " محسن ص م ك 42 سنة فكهاني مصاباً " جروح باليد اليسري ومقدمه الرأس " الطرفان يقيمان بذات الناحية تم ضبط طرفي المشاجرة .. وبحوزته الأول من الطرف الأول " كتر " وبحوزة الطرف الثاني " مطواه" تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الأخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها .. بسبب أفتراش الطرف الثاني فرش لبيع الفاكهه أمام مقهي الطرف الأول بذات الناحية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.