إسبانيا تشدد قيود الدخول للبلاد بسبب تفشى الإصابات بكورونا

ونقلت صحيفة "إكسبريس" البريطانية أن الحكومة الإسبانية، قالت إنه يجب على السياح المسافرين إليها الحصول على نتيجة اختبار سلبي لكورونا قبل السفر بـ24 ساعة فقط، وذلك بعد أن كانت 48 ساعة منذ يونيو 2021، مما يهدد بتلاشى آمال المصطافين في القيام برحلة إلى إسبانيا إذا ثبتت إصابتهم بكوفيد قبل ساعات فقط من الرحلة.

وتم تطبيق القواعد الجديدة، يوم الثلاثاء الماضي، مما أثار خيبة أمل بين السائحين البريطانيين الذين يخططون لقضاء عطلتهم في إسبانيا.

كما لن يتمكن البريطانيون من السفر إلى إسبانيا، إلا إذا أثبتوا تلقيهم تحصينا كاملا ضد كوفيد خلال آخر 270 يومًا ، وعلى من تلقوا جرعتهم الثانية منذ أكثر من تسعة أشهر الحصول على الجرعة المعززة للسماح لهم بدخول إسبانيا ، و ذلك قبل السفر بأكثر من 14 يومًا.