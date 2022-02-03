اليوم السابع
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إحالة 120 موظفا للتحقيق بأبو حمص البحيرة لعدم الانضباط الإدارى

الخميس، 03 فبراير 2022 02:34 م
إحالة 120 موظفا للتحقيق بأبو حمص البحيرة لعدم الانضباط الإدارى جانب من الحملات
البحيرة - ناصر جودة

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وجه اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة على المنشآت الحكومية لمتابعة عملية الانضباط الإدارى، والتأكد من حصول جميع العاملين على العقار المضاد لفيروس كورونا المستجد والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وقامت إدارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة بالتنسيق مع الوحدة المحلية بمركز ومدينة ابو حمص بحملة مرورية على مستشفى الدكتور حمدى الطباخ المركزى بأبو حمص لمتابعة الانضباط الإدارى، ورصد غياب 79 من العاملين دون سند قانونى، ووجود 41 حالة ترك عمل دون سند قانون.

ويشدد المحافظ على ضرورة إستمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لتحقيق الإنضباط الإدارى مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


محافظ البحيره

ابوحمص

مستشفى الدكتور حمدى الطباخ

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الانضباط الإدارى

اخبار المحافظات

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