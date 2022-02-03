إحالة المتهم بسحل طالبتين لسرقتهما فى حلوان للمحاكمة الجنائية

كتب كريم صبحى

أدلى المتهم بسرقة هاتف طالبتين وسحلهما فى منطقة حلوان، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث اعترف المتهم بارتكابه للواقعة، وأنه تخصص فى سرقة هواتف المحمول من المواطنين بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية، لتأمر النيابة العامة بإحالته للمحاكمة الجنائية.

وأضاف المتهم فى التحقيقات أنه يوم الحادث استقل دراجته النارية وظل يبحث عن ضحايا فى شوارع غير مكتظة بالسيارات وشاهد طالبتين المجنى عليهما يسيران فى الشارع فحاول خطف الهاتف من احداهما لكنها تشببست بهاتفها فسحلها المتهم واصطدم بسيدة فى الشارع وفر هاربا.

وأضاف المتهم أنه يبيع المسروقات من الهواتف المحمولة لاحد التجار على علم بأنها من حصيلة مسروقات.

تمكنت الأجهزة الأمنية، من القبض على المتهم بسحل سيدة وفتاتين بعدما سرقة هاتف بمنطقة حلوان، حيث حرر محضر بالواقعة و تولت النيابة التحقيق.

وكان فيديو رصد علي صفحات التواصل الإجتماعى، يفيد لقيام أحد قائدى الدراجات البخارية بخطف هاتف محمول من فتاتين حال سيرهما بمنطقة العزبة البحرية - دائرة القسم.

وأثناء محاولة الفتاتان اللحاق و إيقاف المتهم قام بالأصطدام بإحدى السيدات حال عبورها الطريق و تمكن من الفرار.

- أمكن من خلال المقطع سالف البيان تحديد المجنى عليهما كلاً من،" ألاء. م.ع" 14 عاما طالبة و ومقيمة العزبة البحرية- حلوان مصابة بسحجات بالركبة، و"سما.م.ع" 12 عاما طالبة و مقيمة بذات العنوان، و"بشرى.س.ع" 59 سنة ربة منزل.

وبسؤال والدهما "محمد.ع.م" مقيم بذات العنوان أكد ما جاء بالفحص، وبالانتقال لمكان الواقعة و فحص الكاميرات أمكن من خلال خط سير الهروب تحديد هوية المتهم"أحمد.أ" 18 عاما عاطل ومقيم عزبة خليل – المعصرة، وتم ضبطه وبمواجهته أعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن الهاتف المحمول، وتم العرض على النيابة العامة والتي أمرت بحبس المتهمين في الواقعة.