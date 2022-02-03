إجمالى إصابات كورونا فى إفريقيا يقترب من 11 مليونا.. والوفيات من 240 ألف حالة

أديس أبابا (أ ش أ)

أعلنت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن إجمالى الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا فى القارة، بلغ 10 ملايين و892 ألفًا و533 حالة، كما سجلت 239 ألفًا و706 حالات وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجى على مستوى القارة.

وأوضحت المراكز - فى أحدث إحصائيات صادرة اليوم الخميس، أنه تم إعطاء أكثر من 214 مليونًا و680 ألفًا و685 لقاحًا في جميع أنحاء القارة، بينما بلغ إجمالي حالات التعافي 9 ملايين و772 ألفًا و783 حالة، ويوجد في جنوب إفريقيا أكثر الحالات المبلغ عنها ويليها المغرب، ثم تونس، وإثيوبيا وليبيا.