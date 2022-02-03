اليوم السابع
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أمن القليوبية يضبط عاطلا هاربا من حكم بالإعدام فى قضية قتل

الخميس، 03 فبراير 2022 12:00 م
أمن القليوبية يضبط عاطلا هاربا من حكم بالإعدام فى قضية قتل حبس - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بالتنسيق مع مباحث المنوفية، من ضبط عاطل هارب من 7 قضايا ومحكوم عليه بالإعدام شنقا، في قضة قتل عمد بدائرة مركز شرطة بنها، وأحيل المتهم للنيابة فتولت التحقيق.

وردت معلومات لمأمور مركز شرطة بنها، تفيد قيام عاطل سبق اتهامه في 7 قضايا متنوعة بتغيير محل سكنه والإقامة بدائرة مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية خشية ضبطه، وذلك لكونه مطلوب التنفيذ عليه في قضية قتل عمد ومخدرات وحيازة سلاح والمحكوم عليه فيها بالإعدام شنقا.

جرى عرض المعلومات على اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، وعلى الفور قامت حملة من مباحث مركز بنها بالتنسيق مع مباحث قويسنا وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر بصحته، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.


اخبار القليوبية

مديرية امن القليوبية

حكم بالاعدام

مسجل خطر

قويسنا

المنوفية

امن القليوبية

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