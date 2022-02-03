أمن الجيزة يضبط عاطلين لتورطهما فى قتل شاب لسرقة توك توك بالعياط

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تورط عاطلين في قتل شاب لسرقة التوك توك الخاص به في العياط، والاستعانة بشقيق أحدهما لبيع التوك توك المسروق، وتم ضبط المتهمين وإحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بقرية في العياط، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شاب مصاب نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض.

توصلت تحريات رجال المباحث إلى هوية المجني عليه، ومحل إقامته، وتبين أنه سائق توك توك، وتم الاعتداء عليه وسرقة التوك توك الخاص به.

ولجأ رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إلى فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث، وتتبع خط سير الضحية منذ استدراجه حتى مكان العثور على جثته، وتم نقل الجثة إلى المشرحة.

وأجرى خبراء الأدلة الجنائية معاينة لمكان الحادث، لجمع الأدلة، وتبين أن الضحية متزوج منذ ما يقرب من ثلاثة شهور، وأنه يعمل سائق توك توك للإنفاق على أسرته، وتم استدراجه على يد الجاني لتوصيله، وخلال مرورهم بمنطقة زراعية تم قتله والاستيلاء على التوك توك.

وذكرت زوجته أن المجني عليه خرج للعمل وحاولت الاتصال به إلا أنها فوجئت بعدم الاستجابة لاتصالها، حتى تلقت اتصالا بالعثور على جثته.

وكشفت تحريات رجال المباحث أن عاطلين وراء ارتكاب الجريمة، استدرجاه بحجة توصيلهما ثم قتلاه واستوليا على التوك توك، واستعانا بشقيق أحدهما لبيع التوك توك، وتمكن رجال المباحث من ضبطهم، وإعادة التوك توك المسروق، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.