وقال السفير الأمريكي- في تصريحات لإذاعة "موزاييك التونسية"، على هامش زيارته إلى الموقع الأثريّ بسبيطلة بولاية القصرين اليوم /الأربعاء/ - إن هذا المشروع يعتبر أكبر تمويل من جهة مانحة لقطاع السياحة التونسي، مضيفا أن المشروع سيعمل على تطوير المنتجات والخدمات السياحية، واستغلال كل الطاقات التى لم يتم استخدامها في السابق؛ خاصة المجالات الثقافية والتاريخية والبيئية.



وأوضح أن المشروع يهدف إلى خلق 15 ألف فرصة عمل في قطاع السياحة غير المباشرة، حيث سيحقق زيادة الاستثمارات ليبلغ العائد 20%، من خلال استقبال 11 مليون سائح بحلول عام 2026.