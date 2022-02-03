اليوم السابع
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ألمانيا تقدم 140 مليون دولار دعماً لبرامج "يونيسف" فى أفغانستان

الخميس، 03 فبراير 2022 05:00 ص
ألمانيا تقدم 140 مليون دولار دعماً لبرامج "يونيسف" فى أفغانستان مساعدات _ صورة أرشيفية
كابول أ ش أ

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أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، أن وزارة التعاون الاقتصادى الألمانية قدمت 140 مليون دولار لدعم برامج المنظمة الأممية للأطفال والنساء فى أفغانستان.

 

وعبرت ممثلة اليونيسف فى أفغانستان أليس أكونجا عن امتنانها - حسبما ذكرت وكالة (خاما برس) الأفغانية للأنباء - لإعلان ألمانيا عن تمويل برامج المنظمة، وقالت إن "الدعم سيساعد جيلاً من الأطفال فى أفغانستان فى هذا الوضع الحرج".

 

وأضافت أكونجا أن هذه المساهمة غير المسبوقة فى التمويل المرِن ستسمح ليونيسف أن تكون أكثر مرونة، وتمنحنا القدرة على توجيه الموارد إلى البرامج الأكثر أهمية فى الدولة.

 

ووفقًا لمعلومات اليونيسف ، فمن المتوقع أن يعتمد 35 مليون شخص فى أفغانستان على خدمات الرعاية الصحية الأساسية.

 

وقد أوضح برنامج الأطفال التابع للأمم المتحدة أن الأموال ستساعدهم على تزويد الأطفال بالتطعيمات الروتينية والخدمات الصحية والعلاج من سوء التغذية الحاد.

 

وتُعد ألمانيا مساهمًا رئيسيًا فى عمل اليونيسف فى أفغانستان، حيث ساهمت بمبلغ 50 مليون دولار أمريكى للبرنامج فى عام 2016.

 


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