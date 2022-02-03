أسوشيتدبرس: المستشفيات الأمريكية تبحث عن ممرضين من الخارج فى ظل تفشى كورونا

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، إنه فى الوقت الذى تواجه فيه المستشفيات فى الولايات المتحدة نقصا كبيرا فى التمريض فى ظل وباء كورونا، فإن الكثير منها يبحث عن عاملين بالرعاية الصحية من الخارج، وربما يكون هذا فى الوقت المناسب.

وأوضحت الوكالة، أن عددا مرتفعا بشكل غير معتاد من البطاقات الخضراء المتاح للمتخصصين الأجانب، بما فى ذلك التمريض الذين يريدون الانتقال إلى الولايات المتحدة، ضعف ما كان عليه الحال قبل أعوام قليلة، والسبب فى ذلك يعود إلى أن القنصليات الأمريكية التى أغلقت أثناء وباء كورونا لم تكن تصدر تأشيرات لأقارب المواطنين الأمريكيين، وبموجب القانون، فإن تلك التأشيرات غير المستخدمة تم تحويلها الآن إلى العاملين المؤهلين.

وقالت إيمى إرلباكر أندرسون، محامية الهجرة فى نبراسكا، إنها شهدت طلبا أكبر على الممرضين الأجانب فى عامين عما شهدته فى مسيرتها المهنية التى بدأت قبل 18 عاما. وأضافت أنه من المرجح أن يتم الموافقة على قدومهم للولايات المتحدة طالما أن مكاتب القنصليات الأمريكية يمكن أن تتعامل مع كل الطلبات.

وأضافت المحامية إن لديهم ضعف عدد التأشيرات التى كانت متاحة على مدار عقود، وهذا نوع من خلق وضع مفتوح للغاية بشكل مؤقت.

وتواجه المستشفيات نقصا حادا فى الممرضين والذى تفاقم فى ظل الضغط الذى سببه وباء كورونا، مما دفع العديد للتقاعد او مغادرة وظائفهم. وفى غضون ذلك، تواصل إصابات كورونا الارتفاع والانخفاض، مما يضع ضغوطا هائلة على نظام الرعاية الصحية. ففى كاليفورنيا وحدها، هناك فجوة مقدرة بنحو 40 ألف ممرض، أى ما يعادل 14% من قوة العمل، وفقا لتقرير لجامعة كاليفورنيا – سان فرانسيسكو.