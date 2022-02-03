أسهم قيادية تهبط بالمؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بمنتصف التعاملات

كتب هانى الحوتى

تباين مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي (مصر)، حديد عز، أوراسكوم للتنمية مصر، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، بالم هيلز للتعمير، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي يإكس 100، وسط مبيعات المتعاملين المصرين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 11664 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 2044 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 13892 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 4602 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 2168 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 3200 نقطة، فيما تراجع بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 4702 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ أراب للتنمية والاستثمار العقاري، انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركتي الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات 100 ألف سهم، 30 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 100 ألف سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة أميرالد للتطوير وإدارة المشروعات 1.2 مليون سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، جدوى للتنمية الصناعية، العبور للاستثمار العقاري، بالم هيلز للتعمير، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، رواد السياحة-رواد 130 ألف سهم، 50 سهم، 235 ألف سهم، 6 آلاف سهم، 16199 سهم، 52.6 ألف سهم، 18 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 150.9 ألف سهم.

في سياق منفصل أعلن بنك كريدي أجريكول مصر، تحقيق البنك إيرادات فوائد بلغت 5.2 مليار جنيه خلال عام 2021 مقابل 5.17 مليار جنيه خلال عام 2020 بنسبة نمو 0.69%، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 1.6 مليار جنيه مقارنة مع 1.4 مليار جنيه بنسبة نمو 17.35%.

في سياق آخر أعلنت شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، موافقة مجلس إدارة الإدارة على اعتماد مشروع التفصيلي لأصول والتزامات الشركة فيما بين الشركة القاسمة والشركة المنقسمتين على أساس القيمة الدفترية الظاهرة بالقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر عام 2021.