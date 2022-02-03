أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الخميس، وجاءت كالتالى:
- الطماطم بسعر 6.5 جنيه للكيلوجرام.
- البطاطس 5.75 جنيه.
- البصل الأبيض 4 جنيهات.
- البصل الأحمر بـ 4 جنيهات
- الكوسة بـ 13 جنيه .
- الجزر بـ 6.5 جنيه.
- الخيار بـ 11 جنيه.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 11 جنيه.
- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيه.
- الباذنجان العروس 12.5 جنيه
- الفلفل البلدى بـ 16 جنيه
- الفلفل الألوان 25 جنيها.
- الليمون بـ 13.5 جنيها.
- بلح بارحى 34 جنيه
- البسلة 11 جنيها.
- كمثرى لبنانى 25 جنيه
- فاصوليا خضراء 28 جنيه .
- تفاح إيطالى 23 جنيها.
يوسفي سكرى 7 جنيه
برتقال بصرة 7 جنيه
برتقال بلدى 5 جنيه
الفراولة 14 جنيه
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