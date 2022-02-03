أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 3-2-2022

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 3-2-2022.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بعد صعود دام 3 جلسات متتالية، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول منخفضة، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 749.914 مليار جنيه.



إيقاف تداول 5 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ أراب للتنمية والاستثمار العقاري، انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، البدر للبلاستيك، الدولية للأسمدة والكيماويات. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ أراب للتنمية والاستثمار العقاري، انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، البدر للبلاستيك، الدولية للأسمدة والكيماويات.

البورصة تخسر 2 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بعد صعود دام 3 جلسات متتالية، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول منخفضة، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 749.914 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بعد صعود دام 3 جلسات متتالية، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول منخفضة، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 749.914 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 250.3 مليون ورقة مالية بقيمة 656.5 مليون جنيه، عبر تنفيذ 28.3 ألف عملية لعدد 188 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 75.09% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.73%، والعرب على 9.18% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 31.62% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.37%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 6.6 مليون جنيه، 18.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 18.8 مليون جنيه، 307.2 ألف جنيه، 2.5 مليون جنيه، 3.9 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.46%، ليغلق عند مستوى 11638 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 2041 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 13853 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 4593 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 2163 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 3193 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 4702 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1157 نقطة.

وصعدت أسهم 46 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 78 شركة، ولم تتغير مستويات 64 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:

- العرفة للاستثمارات والاستشارات بسعر إغلاق 0.107 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 4.90%.

- دلتا للإنشاء والتعمير بسعر إغلاق 15.020 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.23%.

- روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك بسعر إغلاق 4.440 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.98%.

- القاهرة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 3.270 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.81%.

- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 15.790 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.75%.



وضمت الأسهم المتراجعة:

- شركة النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 15.660 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.50%.

- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 8.810 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.17%.

- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 13.090 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.50%.

- مدينة نصر للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 2.800 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.11%.

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 30.570 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.41%.