أجواء ما قبل مباراة مصر أمام الكاميرون من قرية نجريج مسقط رأس محمد صلاح.. فيديو

الغربية مصطفى عادل

تشهد مقاهي قرية نجريج مركز بسيون بمحافظة الغربية مسقط رأس اللاعب الدولي محمد صلاح كابتن منتخب مصر، توافد أهالي القرية على المقاهي لمتابعة مباراة منتخب مصر أمام نظيره الكاميروني في نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا المقامة في الكاميرون.



وتوافد الرجال والشباب على المقاهي رغم برودة الطقس، قبل ساعتين من انطلاق المباراة، لحجز المقاعد قبل انطلاق المباراة.



وأكد الأهالي لـ اليوم السابع، أن المباراة خارج التوقعات، ولكن الجميع يثق في قدرات لاعبي المنتخب في اجتياز المنتخب الكاميروني، والتأهل لمباراة النهائي أمام السنغال.

وأشار الأهالي إلى أن المتتخب يبلي بلاء حسنا في البطولة وقدم أداء أكثر من رائع في مباراة كوت ديفوار والمغرب والكل يلعب بحماس للفوز بهذه البطولة.

وأشاروا إلى أنهم توافدوا على المقهى قبل ساعات من انطلاق المباراة لتشجيع المنتخب وابن قريتهم محمد صلاح، والذي أحرز هدفاً وصنع الثاني في مباراة المغرب، واليوم ينتظرون الفرحة الكبرى بالصعود للنهائي.