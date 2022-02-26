اليوم السابع
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5 نصائح لسداد فواتير الموبايل إلكترونيا.. أبرزها لا تفصح عن أرقام بطاقة البنك

السبت، 26 فبراير 2022 07:00 ص
5 نصائح لسداد فواتير الموبايل إلكترونيا.. أبرزها لا تفصح عن أرقام بطاقة البنك تحويل الأموال - أرشيفية
كتبت هبة السيد

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يتدافع عدد كبير من مستخدمي خدمات الاتصالات، على أفرع شركات المحمول لسداد الفواتير خلال فترة الأيام الأخيرة من كل شهر، وتتيح هذه الشركات خدمات السداد إلكترونيًا، ويقدم "اليوم السابع" 6 نصائح للراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة، وهي:
 
1- يحق لك طلب سداد مقابل مختلف الخدمات أو شحن رصيدك من خلال وسائل الدفع الإلكترونية المتوفرة بأفرع ومنافذ الشركات مقدمة الخدمة.
 
2- يمكنك سداد مقابل الخدمات أو شحن رصيدك عن طريق الموقع الإلكتروني لمقدم الخدمة أو تطبيقه الخاص بالهواتف الذكية.
 
3- إذا كان لديك محفظة إلكترونية يمكنك خلالها سداد قيمة فاتورتك أو شحن رصيدك.
 
4- احرص على الاحتفاظ بأي إشعارات أو اخطارات بالسداد طالما الخدمة المتعاقد عليها سارية ومفعلة.
 
5- لا تفصح عن أرقام بطاقاتك البنكية لأي شخص حتى لو كان موظفًا بأحد جهات تقديم الخدمة.
 
يذكر أن عدد مشتركي الهاتف المحمول في مصر بلغوا 101.34 مليون مشترك بنهاية شهر أكتوبر عام 2021 مقابل 95.89 مليون مشترك خلال الشهر المماثل من عام 2020 بنسبة نمو سنوي 5.68%، ومقارنة مع 101.02 مليون مشترك في نهاية سبتمبر عام 2021 بمعدل نمو شهري 0.32%، وبلغت نسبة انتشار الهاتف المحمول 98.04% خلال شهر أكتوبر من عام 2021، مقابل 94.47% خلال الشهر نفسه من عام 2020 بنسبة نمو سنوي 3.57%، ومقارنةً مع 97.87% خلال شهر سبتمبر عام 2021 بمعدل نمو شهري 0.17%.
 

سداد الفواتير

فواتير الموبايل

البطاقات البنكية

رصيد الموبايل

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