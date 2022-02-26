واردات مصر من الهواتف المحمولة تفقد 134 مليون دولار فى شهر واحد

كتب: مدحت عادل

واصلت الواردات المصرية من الهواتف المحمولة مسارها النزولى منذ عدة أشهر، وسجلت الواردات المصرية من الهواتف المحمولة نحو 10 ملايين و443 ألف دولار فى شهر نوفمبر الماضى، بينما كانت نحو 144 مليون و493 ألف دولار فى شهر نوفمبر عام 2020، بتراجع بلغ نحو 134 مليونا و50 ألف دولار.

وتتناول بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء قائمة لأهم الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة ومن بينها الهواتف المحمولة، والسيارات الركوب والتى شهدت أيضا تراجعا ملحوظا خلال تلك الفترة، حيث بلغت قيمة وارداتها نحو 271 مليونا و711 ألف دولار فى نوفمبر الماضى، مقابل 321 مليونا و850 ألف دولار فى نوفمبر عام 2020، بتراجع بلغ نحو 50 مليونا و139 ألف دولار.

وتضمنت قائمة الواردات المصرية لشهر نوفمبر كلا من واردات الأثاث والمقاعد وحوامل فرش، وتراجعت لتسجل 9 ملايين و795 ألف دولار، بينما كانت 14 مليونا و493 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ نحو 4 ملايين و560 ألف دولار.

وإجمالا تراجعت قيمة الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة وسجلت نحو 462 مليون و902 ألف دولار نوفمبر الماضى، مقابل 622 مليون و346 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغت قيمته نحو 159 مليون و444 ألف دولار.

وبلغت القيمة الإجمالية للواردات المصرية من الهواتف المحمولة خلال الـ7 أشهر الأولى من عام 2021 نحو 940 مليونا و647 ألف دولار، مقابل مليار و58 مليونا و359 ألف دولار خلال الفترة المناظرة عام 2020، بتراجع بلغ نحو 117 مليون و712 ألف دولار.