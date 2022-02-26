ما هى أعراض الإصابة بسرطان البنكرياس؟.. اعرف الإجابة

فاطمة ياسر

أنواع عديد لمرض السرطان، ونجد أن أشهرها أو الأكثر إصابة سرطان الثدي والمعدة والقولون، ولكن هل سمعت عن سرطان البنكرياس ؟..هذا النوع ما يقدمه اليوم السابع اليوم لقرائه، وذلك وفقا لموقع "health".

أكد الموقع المذكور، أنه من أبرز أعراض الإصابة بسرطان البنكرياس الشعور بألم شديد في الفقرات الأخيرة في العمود الفقري، وأيضا حدوث اضطرابات في الجهاز الهضمي الذي يصاحبه الشعور بألم البطن، يصاحبه فقدان الشهية أي عدم الرغبة في تناول الطعام.

كما أن الإصابة بسرطان البنكرياس تتسبب في فقدان الوزن بسرعة وبطريقة ملحوظة، ويصاحب المريض أيضا الشعور بالوهن والتعب وعدم القدرة علي القيام بأي نشاط، ويتعرض أيضا المصاب لحدوث اصفرار بالجلد.

ولذا نصح التقرير أنه عند ظهور هذه الأعراض يجب علي الشخص التوجه للطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة التي تساهم بشكل ملحوظ في حمايتك وتقليل مضاعفات الإصابة بالمرض.

وأشار التقرير، أنه من عوامل زيادة فرص الإصابة بسرطان البنكرياس هي زيادة الوزن، أي السمنة، وأيضا التاريخ الوراثي، والتدخين ولذا إذا كان هناك حالات في العائلة مصاب بأي نوع من السرطان يجب عليك الحفاظ علي صحتك عن طريق اقلاع التدخين، وأيضا التخلص من الوزن الزائد.